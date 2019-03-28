محافظ بنى سويف يشكل مجلس أمناء لتطوير مراكز التدريب المهنى

بنى سويف :هانى فتحى

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أنه لأول مرة يتم تشكيل مجلس أمناء لمراكز التدريب المهنى التابعة بالمحافظة، بناء عن قراره رقم 387 لعام 2019.

وذلك برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من الدكتور محمد سلامة عميد كلية الهندسة جامعة بنى سويف، والدكتور محمد محمود حسانين عميد كلية التعليم الصناعى، ومديرى مركزى تدريب الكفاية الإنتاجية، والمركز التدريب المهنى التابع للقوى العملة، ومسئولى مراكز التشييد والبناء التابعة لمديرية الإسكان، والمراكز النسيجية التابعة لمديرية التضامن، ومدير التعليم الفنى، ومديرى منطقتى بياض العرب وكوم أبوراضى الصناعتين، ومثل من رجال الأعمال، وجمعية المستثمرين بباض العرب الصناعية.

وِأشار محافظ بنى سويف إلى أن هذا القرار ضمن خطة متكاملة تتبناها المحافظة لدعم قطاع التعليم الفنى وتحقيق أهداف عدة من أهمها : تخريج أيدى عامل وكوادر علمية تطبيقية تواكب سوق العمل المحلى والخارجى، وتوفير فرص عمل فى اطار جهود الدولة فى مواجهة البطالة، ودعم القطاع الإنتاجى والاستثمارى بالمحافظة فى إطار خطة الدولة فى هذا الشأن.

ونوه المحافظ عن أهم اختصاصات هذا المجلس والتى تتضمن:وضع الإستراتجيات وآليات النهوض بالتعليم المهنى بكافة أنواعه على مستوى المحافظة، بالتكامل بين المناطق الصناعية والقوى العاملة وجامعة بنى سويف لتخريج أيدى عاملة متميزة مهنيا وفنيا، ويتاح لها دبلومات مهنية بكلية التعليم الصناعى لمدة 3 أشهر وبعدها يمكنه الحصول على رخصة مزاولة مهنة (رخصة مهنية)، ويصدق على الشهادة 3 جهات ( المركز المهنى المتخرج منه، الجامعة، وزارة الخارجية ) لمساعدة الخريج للحصول على فرصة عمل فى السوق المحلى أو الخارجي.

وتتضمن اختصاصات مجلس الأمناء المرور على مراكز التدريب المهنى بالمحافظة ودراسة مشاكلها، وربط المراكز، ووضع رؤية وأهداف واضحة عن عملية التدريب مع إعداد برنامج تدريبى ممنهج ومتكامل يتواكب مع العصر وتحديد أولويات واحتياجات تلك المراكز من المعدات والآلات طبقا لبرنامج التدريب، فضلا عن قيام مجلس الأمناء بإعداد تقارير فنية عن مراكز التدريب بشكل دوري.

ومن جانبه أكد اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، حيث يجرى التحضير لبروتوكول بين جمعية مستثمرى بياض العرب، ومركز الكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة ببياض العرب الصناعية، ومركز التدريب المهنى التابع للقوى العاملة، لتشغيل الخريجين من هذه المراكز بمصانع المنطقة، ويجرى أيضا التحضير لبروتوكول بين مركزى التدريب المهنى والكفاية الإنتاجية والجامعة لمنح الدبلومة المهنية للخريجين وتكون مصدقة من الجامعة، بالإضافة لإعداد تصور عمل للبدء فى تطوير باقى مراكز التدريب المهنى ورفع كفاءتها.

كما يجرى إعداد تصور عملى للبدء فى تطوير باقى مراكز التدريب المهنى ورفع كفاءتها، ودراسة استغلال الورش الخالية بالمراكز للاستفادة منها استثماريا وذلك بتأجيرها كمصانع صغيرة مرفقة لرجال الأعمال، مشيرا إلى أنه تم بالفعل عقد أول اجتماع للمجلس، وسيتم عقد اجتماع بشكل دورى شهريا، مضيفا أنه يتم أيضا إعداد تقرير أسبوعى بما يتم من أعمال وعرضه على المحافظ لتلقى التوجيهات الجديدة فى هذا الشأن.