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محافظ المنيا: مليون و875 ألف مواطن أجروا فحوصات "100 مليون صحة"

الخميس، 28 مارس 2019 01:19 م
محافظ المنيا: مليون و875 ألف مواطن أجروا فحوصات "100 مليون صحة" حمله 100 مليون صحه
كتب فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، إنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات لمليون 875 ألف و786 مواطناً ، بنسبة 123% من المستهدف اليومي التراكمي للمحافظة منذ بدء أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بالمحافظة.
 
أوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 مليون و348 ألف و560 مواطن من فوق الـ18 عاما، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة، مؤكداً أن المسح الطبي مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ولمدة شهرين.
 
وأجرت الحملة اليوم الكشف الطبي والفحوصات لجميع الموظفين والعاملين  بالديوان العام للمحافظة ، ممن لم يتمكنوا من الكشف الطبى وإجراء الفحوصات ، تيسيراً على العاملين بالجهاز الإداري للدولة . 
 
وتشهد الحملة  إقبالا كبيرا من قبل مواطني المحافظة على الكشف بجميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة ، مما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين .
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