محافظ الغربية يكرم الحاصلين على المراكز الأولى فى بطولة طنطا للشطرنج

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أن المسابقات الرياضية تستهدف تبادل الثقافات وتقوية العلاقات بين الشباب على جميع المستويات وخلق مناخ من التنافس الحر والشريف للفوز بالمراكز الأولى.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الغربية لبطولة طنطا الدولية للشطرنج السريع والمقامة بالصالة المغطاه بنادى طنطا الرياضى بحضور الدكتور هشام الجندى رئيس الإتحاد المصرى للشطرنج.

شارك فى هذه البطولة 200 لاعب محلى ودولي من جنسيات عربية وأجنبية من دول "روسيا – الصين – ليبيا – فلسطين" يتنافسون على لقب البطولة التى تخضع لقوانين ولوائح الإتحاد المصرى للشطرنج وعلى النظام السويسرى 9 جولات.

وقد شهدت البطولة منافسة كبيرة بين اللاعبين وكذلك حضور كبير ومميز من محبى اللعبة ومتابعيها.

وأعرب محافظ الغربية على دعمه لتكرار إقامة مثل هذه البطولات الفردية على أرض المحافظة والتى تساعد على تنمية القدرات الذهنية والفكرية وخلق جيل قوى قادر على التفكير العلمى والإبتكار .. كما قدم الشكر لكل القائمين على تنظيم هذه البطولة.

وعقب البطولة كرم محافظ الغربية الفائزين بالمراكز الخمس عشر الأولى والمركز الأول والثانى فى الفئات تحت تقييم 2000 و تحت تقييم 1800 و تحت تقييم 1600 والمركز الأول والثانى لغير المقيمين وللناشئين تحت 16 عام والسيدات المشاركين ورواد فوق 50 وأيضاً رواد فوق 60 عام.

كما أهدى الدكتور هشام الجندى رئيس الإتحاد المصرى درع الإتحاد المصرى للشطرنج للواء هشام السعيد محافظ الغربية وفائز عريبى رئيس نادى طنطا الرياضى والمحاسب شريف أنور.

وعلى هامش البطولة تفقد ملاعب الإسكواش وملعب كرة القدم وحمام السباحة الأوليمبى والعادى والملاعب المتعددة الأغراض الرياضية وملعب التنس و إلتقى باللاعبين من الشباب والنشىء بالنادى حيث حثهم على ممارسة الرياضة لكونها عامل أساسى فى تنمية القدرات والمواهب

كما تفقد محافظ الغربية مقر حملة 100 مليون صحة الموجود بالنادى للكشف على فيروس سى والأمراض غير السارية.

وفى نهاية الجولة أشاد محافظ الغربية بالتجهيزات الموجودة فى ملاعب نادى طنطا الرياضى التى تؤهلها لإستضافة العديد من البطولات وقدم الشكر لفائز عريبى رئيس مجلس إدارة نادى طنطا الرياضى على إهتمامه الدائم برفع مستوى النادى وتنظيم البطولات المحلية والدولية.