محافظ الشرقية يجتمع بمدير المرور لبحث فتح محاور جديدة

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً مع مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من خبراء التخطيط المرورى بالمحافظة، لفحص المقترحات والدراسة المقدمة لإعادة تنظيم المرور بمدينة الزقازيق وفتح عدد من المحاور المرورية الجديدة داخل المدينة، وكذلك إعادة تخطيط الشوارع والميادين الرئيسية للقضاء على التكدس المرورى خاصة فى أوقات الذروة.

وشمل الاجتماع دراسة لأهم المناطق الحيوية بالزقازيق والتى تحمل كثافات مرورية عالية طوال اليوم وإمكانية وضع الحلول المناسبة لها.

وأكد المحافظ أن الدراسة المقدمة لتنظيم المرور داخل المدينة استندت على معايشة الواقع وشكاوى المواطنين ومتابعة أماكن الازدحام المرورى وتوقيتاتها، وتلاحظ احتياج المدينة لإعادة تخطيط لمنظومة المرور بها، ليتم وضع مخطط دراسة وتصور من خلال خبراء التخطيط المرورى والمختصين لحل هذه المشكلة.

وقال محافظ الشرقية، إن التطبيق والتنفيذ التجريبى سيتم على مراحل فى عدد من المناطق والشوارع الرئيسية بالمدينة للوقوف على مدى نجاحها وقياس الرضا العام للمواطنين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المنظومة المرورية الجديدة بمدينة الزقازيق ستتضمن رفع كفاءة لبعض المحاور المرورية من خلال عمليتى التوسعه والتخطيط الجديدتين لهذه المحاور، وكذلك عن إجراء تبديل لبعض المحاور المرورية الأخرى داخل المدينة بما يتناسب مع طبيعهة الشوارع واتساعها وأهميتها لحل الأزمه وتوفير سيولة مرورية أكبر، فضلاً عن إجراء غلق لبعض التقاطعات والتى لا تتناسب مع عرض الشارع وحجم الكثافه المرورية الكائنة به طوال اليوم، مع تدعيم ذلك بإشارات مرورية وعلامات إرشادية للمارة والسيارات بما يسمح بحركة منتظمة لعبور السيارات دون تكدس أو ازدحام.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه عقب الانتهاء من وضع الخطوط العريضة والنهائية للمنظومة المرورية الجديدة سيتم التشغيل التجريبى لها والتطبيق فى كافة المناطق والأحياء والشوارع الرئيسية والميادين فى مدينة الزقازيق بما يضمن راحة المواطنين والمظهر الحضارى والمرورى اللائق للمدينة.

حضر الاجتماع اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد رضا فوزى مدير إدارة مرور الشرقية وخبراء التخطيط المرورى.

فى السياق ذاته قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجازاة 60 من العاملين بالوحدة المحلية بصفط زريق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانونى.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف أستاذ عبده سالم مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ على الوحدة المحلية بصفط زريق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم وتبين عدم تواجد 60 من العاملين بالوحدة أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانونى.