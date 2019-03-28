محافظ الجيزة يشهد الاختبارات التجريبية على التابلت بمدرسة السعيدية الثانوية

كتب سيد الخلفاوى

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على متابعة تأدية طلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة السعيدية الثانوية بنين للأمتحان التجريبى على جهاز التابلت الذى تم تسليمه للطلاب مع بداية الفصل الدراسى الثانى والشريحة الذكية الخاصة بتشغيلة وذلك فى تقييم عملى للتجربة الجديدة ولتلافى السلبيات مستقبلا.

وأضاف إلى أن تجربة التابلت ستساهم فى القضاء على ظاهرة الكتاب الخارجى ومراكز الدروس الخصوصية لاحتواء التابلت على بنك للأسئلة وأمتحانات استرشادية كما ان عملية تصحيح الامتحان تتم دون تدخل العنصر البشرى.

وشدد راشد على أن الوطن خلال المرحلة القادمة فى حاجة ماسة إلى العقول المنفتحة على التكنولوجيا ووسائلها المختلفة مشيرا إلى أن الأمم التى تقدمت لم تتقدم عبر التعليم القائم على الحفظ بل بالفهم والتعلم والإدراك والابتكار.

وحرص المحافظ على التواصل مع الطلاب وإجراء حوار تفاعلى حول انطباعهم تجاة تجربة التابلت والعملية التعليمية بصفة عامة وتطلعاتهم المستقبلية مستمعا خلالها لشرح من المدرسين على السبورة الذكية.

وأشار المحافظ فى تصريحات له ان مديرية التربية والتعليم قامت بتوزيع 64 ألف جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بمدارس المحافظة وكذلك الشرائح الذكية الخاصة بتشغيلة لافتا إلى حرص الدولة على نجاح هذة التجربة الوليدة وتحقيق الهدف المرجو منها وهو القياس الفعلى والحقيقى لذكاء الطلاب وتحديد مواطن التميز والقصور فى مستواهم التعليمى والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء واللواء ياسر سامى رئيس حى جنوب الجيزة وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة .