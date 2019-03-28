محافظ البحيرة يوجه بتنمية مشروع "عاداه" للإنتاج الحيوانى بكفر الدوار

البحيرة – ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بشراء عدد 150 رأس ماشية جديدة لتدعيم مشروع "عاداه" للإنتاج الحيوانى بكفر الدوار وزيادة أعداد الحمام داخل الأبراج إلى 100 زوج على الأقل بكل برج .

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس إدارة المشروع بحضور عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة، حيث تم استعراض ما تم من إنجازات لرفع كفاءة المشروع وتنميته، حيث تم الانتهاء من بناء عدد 4 أبراج حمام ورفع كفاءة عدد 4 عنابر بمحطة التسمين وشراء 1200 رأس ماشية.

كما تم رفع كفاءة عدد 3 مظلات بمحطة التربية وزراعة 7 أفدنة أعلاف خضراء وجارى تجهيز مساحة 40 فدانا لزراعة الذرة السلاج للاستخدام كأعلاف خضراء للحيوانات.

وأكد محافظ البحيرة، ضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق المستهدف من المشروع من تنميته وتعلية أصوله وإيراداته ووجه بضرورة الاستعداد التام لاستقدام الروؤس الجديدة ورفع كفاءة المحلب الجديد وتوفير الآلية المناسبة للتصرف فى إنتاج الألبان.

وفى سياق متصل أكد محافظ البحيرة، ضرورة رفع حالة التأهب القصوى والتدخل السريع وكذلك الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والمداومة على أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتغيير التالف منها وتأمين حركة سير المواطنين على الطرق الرئيسية والداخلية.

ونسق رئيس مركز ومدينة شبراخيت مع هندسة كهرباء شبراخيت بمتابعة نقل أعمدة الإنارة بمدخل قرية المناشله للجهة المقابلة وكذا تغيير الأعمدة المتهالكة بقرية الدفراوى .

وقامت الوحدة المحلية لمركز بدر بعمل صيانة لبعض الأعمدة وزراعة عمود بدلا من آخر متهالك على الطريق العام بجوار كوبرى عمر شاهين .

وتم تنفيذ ثلاث أعمدة كهرباء آيلة للسقوط بايتاى البارود ومركز بدر وتم إصلاح 3 أعمدة آيلة للسقوط وتم استعدالهم بالشكل الصحيح للحفاظ على أرواح المواطنين.

وفى سياق آخر، وجه محافظ البحيرة، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ورفع الإشغالات من الطرق، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات موسعة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضى،أسفرت تلك الحملات عن إزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى بقرية البلاكوس على مساحة 116 مترا بمركز ومدينة كوم حمادة.

وتنفيذ إزالة فى المهد على مساحة 35 مترا تقريبا بالأرض الزراعية بقرية نبيل الوقاد التابعة للوحدة المحلية لقريه أحمد عرابى، عبارة عن حجرتين بناء بدون ترخيص على أرض زراعية بمركز بدر.

كما أسفرت الحملة عن رفع 140 حالة أشغال بشوارع الدلنجات وإزالة كشك مصنوع من الخشب بجوار المدرسة، وتنوعت الإشغالات ما بين "كراسى مقاهى، تند قماش، بلاستيك، لوحات إعلانية، وموازين وخزانات بالدلنجات".

ورفع 163 حالة إشغال تنوعت ما بين الثابتة والمتحركة بشوارع وميادين المدينة، وشملت شارع النصر - الموقف - شارع عبد السلام الشاذلى - الشارع الجديد بمدينة دمنهور.