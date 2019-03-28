محافظ البحيرة يستقبل مدير الأمن الجديد لتهنئته بمنصبه

البحيرة - ناصر جودة

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمكتبه اليوم الخميس اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة الجديد، حيث قدم له المحافظ التهنئة على ثقة الوزارة وتعيينه مديرًا لأمن البحيرة.

كما أكد محافظ البحيرة،على استمرار وتكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين الجهاز التنفيذى والأمنى لتحقيق الاستقرار بربوع المحافظة والعمل على تأكيد هيبة الدولة وتنفيذ أحكام القانون وردع المخالفين ومواصلة العمل على تحقيق خطط وبرامج التنمية فى كافة القطاعات الخدمية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار آمنة، إلى دور جهاز الشرطة الملموس فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة جنبا إلى جنب مع دورها فى مكافحة الجريمة وتتبع العناصر الإجرامية والعمل على تحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومراقبة الأسواق وأحكام الرقابة عليها بمدن ومراكز المحافظة متمنيا له التوفيق والسداد فى مهام عملة على أرض البحيرة.

شهد الاجتماع اللقاء عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام واللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.