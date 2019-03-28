محافظ الإسماعيلية يفتتح المعرض الختامى للأنشطة ومشروعات التعليم الفنى

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

افتتح اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، المعرض الختامي للأنشطة التربوية ومنتجات ومشاريع طلاب التعليم الفني، بحضور الدكتورخالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية.

ويتضمن المعرض العديد من المنتحات والمشروعات من إبداع وابتكار طلاب التعليم الفني بالإسماعيلية والذى ينظمه قطاع التعليم الفني بالمدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا المعلومات.

وحرص محافظ الإسماعيلية علي مناقشة الطلاب المبدعين أثناء تفقد المشروعات الخاصة بهم، حيث طالبهم بضرورة تطوير الإبداع لتصبح مشروعات قادرة علي المساهمة فى مستقبل مصر العلمي المشرق.

وأكد اللواء حمدى عثمان علي دعم الطلاب من خلال عرض مشروعاتهم سواء فى وسائل الإعلام المختلفة، أو أمام المستثمرين معربا عن سعادته بالمستوى المتطور لهؤلاء الطلاب.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن هذا المعرض شارك فيه جميع مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية المحتلفه بمنتجات ومشروعات أثارت إعجاب الجميع.