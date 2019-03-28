محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بختام الأسبوع المائى لترشيد استهلاك المياه

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الحفل، على أهمية وحتمية الترشيد فى استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار مؤكدا أنها مسؤولية جميع المصريين بمختلف شرائحهم، لكون المياه هى سر الحياة والوجود فكلنا مشاركون فى تحمل المسئولية للحفاظ على المياه، مشيرا الى أهمية تفعيل دور المرأة فى ترشيد الإستخدامت المنزلية وتوعية الأبناء بعدم الإصراف فى استخدامها.

كما أصدرالمحافظ عدة قرارات ملزمة للجميع تستهدف الحد من الاستهلاك وتحقيق الترشيد المنشود أولها التوسع فى مشروعات الري بالتنقيط وإستخدام المزارعين لوسائل الري الحديثة، معلنا أن المحافظة سوف تتحمل نسبة 25 الى 30 % من تكلفة التحول الى استخدام وسائل الرى الحديثة .

كما قررتشكيل عدة لجان لمراجعة جميع المنشآت والهيئات العامة والحكومية للتأكد من سلامة شبكات المياه، وعدم وجود أى تسريبات أو أي شكل من أشكال الإصراف فى المياه ومراجعة جميع شبكات الرى للمسطحات الخضراء .

وطالب المحافظ، إعتبار هذا العام هو عام الترشيد الحقيقي للمياه حيث تستهدف الحملة كافة كيانات ، وشرائح المجتمع الإسماعيلى بجميع المساجدوالكنائس والمدارس والمعاهد الأزهرية والمصالح الحكومية، والجمعيات الأهلية وقصور الثقافة والوحدات الصحية ومراكز الشباب .

كما قام المحافظ بتسليم كأس دوري كرة القدم لمراكز الشباب الذى أقيم على هامش فعاليات الأسبوع المائي والتى فاز بها مركز شباب السلام .