محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بختام الأسبوع المائى لترشيد استهلاك المياه

شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية يرافقه المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى ، مراسم الإحتفال الكبير الذى نظمته شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمناسبة ختام فعاليات الأسبوع المائي لترشيد استهلاك مياه الشرب الذى أقيم بالإسماعيلية تحت شعار " كل نقطة بتفرق" خلال الفترة من 22-28 مارس 2019 ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والموارد المائية والري والأزهر الشريف والكنائس والأوقاف والتربية والتعليم والتنمية المحلية والثقافة، والشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعى لتوعية المواطنيين بترشيد إستهلاك مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية، بحضورمديرى العموم ووكلاء الوزارة لمديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والثقافة والأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة وجمع كبيرمن القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك فى إطارتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتزامنا مع الإحتفالات باليوم العالمى للمياه، وتنفيذا للحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه وتحت رعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية .
وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الحفل، على أهمية وحتمية الترشيد فى استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار مؤكدا أنها مسؤولية جميع المصريين بمختلف شرائحهم، لكون المياه هى سر الحياة والوجود فكلنا مشاركون فى تحمل المسئولية للحفاظ على المياه، مشيرا الى أهمية تفعيل دور المرأة فى ترشيد الإستخدامت المنزلية وتوعية الأبناء بعدم الإصراف فى استخدامها.
كما أصدرالمحافظ عدة قرارات ملزمة للجميع تستهدف الحد من الاستهلاك وتحقيق الترشيد المنشود أولها التوسع فى مشروعات الري بالتنقيط وإستخدام المزارعين لوسائل الري الحديثة، معلنا أن المحافظة سوف تتحمل نسبة 25 الى 30 % من تكلفة التحول الى استخدام وسائل الرى الحديثة .
كما قررتشكيل عدة لجان لمراجعة جميع المنشآت والهيئات العامة والحكومية للتأكد من سلامة شبكات المياه، وعدم وجود أى تسريبات أو أي شكل من أشكال الإصراف فى المياه ومراجعة جميع شبكات الرى للمسطحات الخضراء .
وطالب المحافظ، إعتبار هذا العام هو عام الترشيد الحقيقي للمياه حيث تستهدف الحملة كافة كيانات ، وشرائح المجتمع الإسماعيلى بجميع المساجدوالكنائس والمدارس والمعاهد الأزهرية والمصالح الحكومية، والجمعيات الأهلية وقصور الثقافة والوحدات الصحية ومراكز الشباب .
كما قام المحافظ بتسليم كأس دوري كرة القدم لمراكز الشباب الذى أقيم على هامش فعاليات الأسبوع المائي والتى فاز بها مركز شباب السلام .
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