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الخميس، 28 مارس 2019 05:04 م
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محافظ أسيوط يشيد بمبادرات ترشيد استهلاك المياه وبالأسبوع المائى فى قرية بنى مر

الخميس، 28 مارس 2019 05:00 م
محافظ أسيوط يشيد بمبادرات ترشيد استهلاك المياه وبالأسبوع المائى فى قرية بنى مر حملة ترشيد استهلاك المياه باسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أهمية تفعيل برامج ومبادرات ترشيد استهلاك المياه بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، مشيدا بالجهود التى تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء معلناً دعمه للأسبوع المائى "كل نقطة بتفرق" بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح والذى تم تنظيمه بمشاركة وزارات "الأوقاف والأزهر الشريف والموارد المائية والرى والكنيسة المصرية والثقافة والشباب والرياضة وجهاز شئون البيئة والتربية والتعليم".

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إلى أنه تم تنظيم أسبوع مائى للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بمختلف قطاعات الأجهزة التنفيذية بقرية بنى مر على أن يتم تعميمها بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن الفعاليات الثقافية تضمنت "ورش رسم وحكى ومسرح عرائس للأطفال"، وذلك بقصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، فضلا عن ورش السباكة بمركز شباب القرية بالإضافة إلى فعاليات توعية ربات المنازل بضرورة ترشيد استهلاك المياه فى مختلف أنشطتهن اليومية وتربية أبنائهن وبناتهن على تلك الرسالة وإكسابهن أصدق السلوكيات الإيجابية فى التعامل مع المياه والحفاظ عليها وزيادة الوعى الثقافى لدى الأهالى بما تمثله المياه من أهمية باعتبارها المحرك الأساسى لدفع عجلة التنمية.


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