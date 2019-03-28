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وعبد العال: كل المقترحات تحت بصر "التشريعية"

مجلس النواب يرفع الجلسة الأخيرة للحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية

الخميس، 28 مارس 2019 09:22 م
مجلس النواب يرفع الجلسة الأخيرة للحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين
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رفع الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، مساء اليوم ، الجلسة السادسة والأخيرة من جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسته، حول التعديلات الدستورية المقترحة ، وذلك بعد أن استمعت اللجنة للشخصيات العامة وممثلى المجتمع المدنى.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى ختام جلسات الحوار المجتمعى، إن كل المقترحات والملاحظات التى طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعى ستكون تحت بصر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عند صياغة المواد المقترح تعديلها وستوضحها فى تقريرها الذى سيعرض على المجلس فى الجلسة العامة.

وأشار "عبد العال" إلى أن المجلس بابه مفتوح لكل من يريد إبداء رأيه، و كل من حضر جلسات الحوار أبدى رأيه بحرية، قائلا: "منقدرش نعمل أكثر مما نعمله، حرية العقيدة مكفولة، الديمقرطية مكفولة، الحرية مكفولة، إلا إذا خرجت عن الجانب المشروع ، ومقتضيات السلم والأمن المجتمعى، وشوفنا وعانينا كثيرا من اللى عانينا منه قبل ذلك، وبالتالى أعتقد الناس ترغب فى ألا تعود لما حدث سابقا".

وتابع رئيس البرلمان: "نتمنع بأمن وأمان، محدش كان بيخرج بعد المغرب إطلاقا، ومنذ أيام كنت فى مؤتمر الشباب بمسقط رأسى أسوان، شوفت الناس تتجول بمراكب فى النيل أجانب ومصريين حتى الصباح، وهذا مكسب كبير، فنحن محافظة من المحافظات التى عانت باعتبارها محافظة سياحية".

ووجه "عبد العال"، حديثه للمشاركين فى الجلسة، قائلا: "شكرا لما قدمتوه من آراء فى كل جلسة، أنا أستفيد على المستوى الشخصى من الحوار، وتعلمنا فى الجامعة كل يوم تتناقش مع أى شخص تستفيد حتى لو كان أميا..أشكركم لما تحملتوه من المشقة وتعب الحضور للمجلس، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح فى أعمالكم، وما قدمتوه من مقترحات وملاحظات ستكون تحت بصر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

 

 

 


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