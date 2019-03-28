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مادورو يحذر مجددا على تويتر من التهديد العسكرى لواشنطن

الخميس، 28 مارس 2019 02:21 م
مادورو يحذر مجددا على تويتر من التهديد العسكرى لواشنطن فنزويلا
فاطمة شوقى
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حذر رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو، اليوم من التهديد العسكرى وعدوان الولايات المتحدة على الاستقرار المؤسسى لهذه الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية.
 
وقال الرئيس من خلال شبكة تويتر الاجتماعية "عندما تهدد الإمبراطورية الأمريكية بلدًا عسكريًا، يجب أن تؤخذ على محمل الجد"، وقال إن الناس إلى جانب القوات المسلحة الوطنية البوليفارية (Fanb) يستعدون للدفاع عن السلامة الإقليمية.
 
ووفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية فإن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال أمس الأربعاء "يجب على الجنود الروس مغادرة فنزويلا"، فيما يتعلق بوجود القوات الروسية الموجودة فى البلاد منذ يوم الاثنين الماضى، والذين يشاركون فى أنشطة التعاون التقنى العسكرى فى فنزويلا.
 
وفى هذا الصدد، وصف وزير خارجية فنزويلا، خورخى أريزا، تدخل أمريكا الشمالية فى شؤون التبادل الثنائى بين الأمم باعتباره وقحا، وأخطر الدبلوماسى على موقع تويتر أنه "مندهش من نفاق واشنطن، حيث تبلغ ميزانيته العسكرية السنوية أكثر من 700 مليار دولار ولديه الرغبة فى الاعتراض على التعاون العسكرى التقنى بين فنزويلا وروسيا الذى يحدث منذ عام 2001، مضيفا "يجب أن يكون لديك على الأقل قدر من الأخلاق لتوجيه مثل هذا النقد".
 
 
 
 

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