كواليس جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية على صفحات "اليوم السابع"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان "الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى جلسات الحوار المجتمعى"، وفيه: نسمع كل الأصوات حول التعديلات الدستورية بصراحة ودون سقف.. أبوابنا مفتوحة للجميع ولا أعرف لماذا يدعو البعض لوقفة احتجاجية؟.. التصويت على المواد خلال الجلسة العامة جملة واحدة.. وما يتردد حول طباعة أوراق الاستفتاء الآن "شائعة".. زعيم الأغلبية: نرحب بالحوار.. ورجال الاقتصاد: مؤسسات عالمية ترغب فى الاستثمار بمصر ونؤيد التعديلات، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من النسخة الورقية.

وتقرأ أيضا، "الرئيس السيسى ومحمد بن زايد يتفقدان المتحف العسكرى ومدينة العلمين الجديدة"، وفيه: «بن زايد » يشيد بإنجازات مصر.. ولى عهد أبوظبى يبدى إعجابه بالرؤية المصرية للتنمية وخريطة مدن الجيل الرابع الجارى إنشاؤها.

وداخل العدد



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