قوات خفر السواحل اليونانية تنقذ مهاجرين قادمين من تركيا قبالة جزيرة خيوس

أثينا (أ ش أ)

تمكنت قوات خفر السواحل اليونانية من إنقاذ 36 شخصا كانوا على متن قارب يقل مهاجرين قادمين من تركيا.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، أن قوات خفر السواحل اليونانية استنفرت للبحث عن شخصين فُقدا قبالة جزيرة خيوس فى بحر إيجة، كانا على متن القارب الغارق نفسه.

وتشارك سفن تابعة لقوات خفر السواحل اليونانية ووكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) فى جهود البحث، كما تم الدفع بطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية لتمشيط المنطقة.

يذكر أن مئات المهاجرين غير الشرعيين يواصلون التوافد على الجزر اليونانية عبر تركيا كل أسبوع، على الرغم من أن الأرقام تراجعت بشدة عن ذروة التدفق فى عام 2015.