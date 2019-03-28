video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 11:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قوات خفر السواحل اليونانية تنقذ مهاجرين قادمين من تركيا قبالة جزيرة خيوس

الخميس، 28 مارس 2019 11:26 ص
قوات خفر السواحل اليونانية تنقذ مهاجرين قادمين من تركيا قبالة جزيرة خيوس مهاجرين ـ صورة أرشيفية
أثينا (أ ش أ)
إضافة تعليق

تمكنت قوات خفر السواحل اليونانية من إنقاذ 36 شخصا كانوا على متن قارب يقل مهاجرين قادمين من تركيا.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، أن قوات خفر السواحل اليونانية استنفرت للبحث عن شخصين فُقدا قبالة جزيرة خيوس فى بحر إيجة، كانا على متن القارب الغارق نفسه.

وتشارك سفن تابعة لقوات خفر السواحل اليونانية ووكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) فى جهود البحث، كما تم الدفع بطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية لتمشيط المنطقة.

يذكر أن مئات المهاجرين غير الشرعيين يواصلون التوافد على الجزر اليونانية عبر تركيا كل أسبوع، على الرغم من أن الأرقام تراجعت بشدة عن ذروة التدفق فى عام 2015.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 3 أشخاص جراء غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية

خفر السواحل اليونانى ينقذ 29 مهاجرا

جزيره خيوس

خفر السواحل اليونانيه

تركيا

مهاجرين




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة