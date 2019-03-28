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قافلة جامعة أسوان توقع الكشف الطبى على 500 مريضًا بدولة جيبوتى.. صور

الخميس، 28 مارس 2019 01:44 م
قافلة جامعة أسوان توقع الكشف الطبى على 500 مريضًا بدولة جيبوتى.. صور جانب من القافله
أسوان - عبد الله صلاح
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نجحت القافلة الطبية التي نظمتها كلية الطب في جامعة أسوان بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية في توقيع الكشف الطبي علي أكثر من 500 مواطنًا في دولة جيبوتي خلال فترة عملها من 23 الي 28 مارس الحالي.
 
وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إن القافلة تم تنظيمها في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن اسوان هي عاصمة الشباب الأفريقي خلال عام 2019، وضمت هذه القافلة خمسة تخصصات هي الجراحة العامة وجراحة الاوعية الدموية والرمد والانف والاذن والحنجرة والتخدير.
 
وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري القائم بأعمال عميد كلية الطب بأسوان أن القافلة نجحت أيضا في اجراء اكثر من 100 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية ولاقت القافلة اقبالا ملحوظا من المرضي في جيبوتى، موضحا أن الجانب الجيبوتي طالب بتكرار هذه القافلة الطبية في تخصصات مختلفة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم ايفاد قافلة ثانية الي دولة جيبوتي عقب عيد الفطر المبارك.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الرحمن الطحان رئيس القافلة الطبية في جيبوتي ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن وزير الصحة الجيبوتي عقد لقاءا مع اعضاء القافلة اليوم تقديرا لجهودهم الكبيرة وذلك قبيل مغادرتهم لجيبوتي وعودتهم الي مصر اليوم.
 
 
 
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