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فيديو ..ضبط شخص انتحل صفة طبيب وزاول الطب بعياديتين بالمحلة

الخميس، 28 مارس 2019 09:02 م
فيديو ..ضبط شخص انتحل صفة طبيب وزاول الطب بعياديتين بالمحلة المتهم
كتب محمود عبد الراضي - مصطفى عادل
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط حاصل على ثانوية عامة انتحل صفة طبيب بالمحلة الكبرى ، قام بإجراء عمليات جراحية لمواطنين ، ومزاولة مهنة الطب من خلال عيادتين.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم إنتحال الصفة والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية قيام (أحد الأشخاص حاصل على ثانوية عامة ، سبق إتهامه فى 3 قضايا "نصب" ومحكوم عليه بالحبس سنة، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة – بإنتحال صفة طبيب بشرى (مدرس مساعد بكلية الطب) ، وقيامه بتوقيع الكشف الطبى على العديد من المرضى مقابل أجر وإجراء عمليات جراحية لهم فى بعض المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبرى، وقيامه بمزاولة مهنة الطب وتوقيع الكشف الطبى على المرضى من خلال عيادتين خاصتين به .. حيث أمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك (روشتات علاج – تذاكر دخول مستشفيات – صورة للافتة عيادة خاصة)، وجميعهم بإسم المتهم كطبيب معالج .. وكذا قيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأجهزة الطبية وتجارة الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة المحلة ، وبمواجهته إعترف بما أكدته التحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة التحقيق.


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