فيديو.. رئيس الضرائب: جهاز جديد يربط المصلحة بماكينات الكاشير فى كل المحلات

كتب أحمد عبد الرحمن

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تجرى عملية ميكنة معظم التعاملات فى مصلحة الضرائب، مثل ربط المصلحة بماكينات الكاشير فى المحلات التجارية.

وأضاف حسين خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد، قائلًا: "تطوير العنصر البشرى لا يقل أهمية عن أى عنصر في مصلحة الضرائب، ويجب تدريب العنصر البشري بعد ميكنة أي إجراء، وذلك سيوفر النفقات"، لافتًا إلى أنه تم تدريب كافة المسئولين في مصلحة الضرائب على كيفية إجراء الإقرارات الضريبية، والتعامل مع الممولين.

وأردف رئيس مصلحة الضرائب قائلًا: "سيتم ربط ماكينات الكاشير بمصلحة الضرائب لحكم التعاملات فى المحلات التجارية، من خلال جهاز يتم تركيبه على ماكينة الكاشير".