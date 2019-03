فيديو.. حريق هائل يجبر الموظفين فى بنجلاديش على القفز من أدوار عالية

اندلع حريق هائل فى مبنى تجارى مكون من 22 طابقا، فى دكا عاصمة بنجلاديش، اليوم، الخميس، أدى إلى قيام الموظفين بالقفز من أدوار عالية، بعدما حاصرتهم النيران، ونتج عنه وفاة 5 أشخاص.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحريق أدى إلى أصيب 60 شخصا، بعدما اندلع الحريق فى برج FR فى منطقة Banani التجارية بالمدينة يوم الخميس.

وأظهرت الصور سحبًا كثيفة من الدخان تتصاعد من المبنى وطواقم الطوارئ تعمل على إطفاء النيران. وأظهرت لقطات فيديو رجال الإطفاء وهم يقومون بإنقاذ المواطنين من المبنى بينما تجمعت الحشود الضخمة فى الخارج.

هذا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات فى جميع أنحاء المدينة، حسبما صرح المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق فى داكا شاهان سيكر، لوسائل الإعلام.

وقالت دائرة مكافحة الحرائق فى داكا إن 21 سيارة إطفاء، وأكثر من 100 رجل من المطافى يقومون بالسيطرة على الحريق، بينما تتواجد سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

HAPPENING NOW: A huge fire has broken out in an office building in Bangladesh's capital, and some people are feared trapped inside, AP reports pic.twitter.com/RR4VI4459n