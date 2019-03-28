فيديو.. تعمل إيه فى حالة فقدان "الجرين كارد"؟.. السفارة الأمريكية تجيب

كتبت: إنجى مجدى

قدمت السفارة الأمريكية نصائح لحاملى الإقامة الأمريكية الـ"جرين كارد"، فى حالة فقدان جواز السفر أو عدم استلامه من مكتب الهجرة.

ومن خلال فيديو نشرته على حسابها بموقع انستجرام، الخميس، قالت إنه فى هذه الحالة يجب ألا يكون صاحب الإقامة مغادرا للولايات المتحدة منذ أكثر من عام، وفى هذه الحالة يقوم قسم الهجرة فى السفارة الأمريكية بتوفير وثائق تسمح للشخص بدخول الأراضى الأمريكية مجددا واستخراج "جرين كارد" بديل.

وأضاف الفيديو أنه يتوجب فى هذه الحالة إرسال رسالة عبر أرامكس، ولمعرفة الأوراق المطلوبة يجب أولا إرسال رسالة البريد الإلكترونى للقنصيلة فى القاهرة.