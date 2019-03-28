"فورد" الأمريكية تغلق 3 من مصانع سياراتها فى روسيا ضمن خطة إعادة الهيكلة

كتب محمد رضا

أعلنت شركة فورد الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات، أنها ستغلق 3 من مصانعها الأربعة العاملة فى روسيا، فى إطار خطة إعادة هيكلة الشركة لعملياتها حول العالم، والخروج من الأعمال التجارية التى لا تحقق معدلات الربحية المطلوبة.

وقالت الشركة، إنها سوف تركز حاليًا على صنع المركبات التجارية، مثل سيارة النقل التجارية "Transit"، من خلال مشروعها المشترك فى روسيا "فورد سوليرز"، وقامت شركة فورد بتشغيل هذا المشروع، مع شركة سوليرز الروسية، التى تسيطر على حصة تبلغ 51% من المشروع.

وتشمل المصانع التى سيتم إغلاقها، خطوط تجميع السيارات فى مدن، نابريجنى تشلنى، وسانت بطرسبرج، إضافة إلى مصنع المحركات فى يلابوجا، على أن يقوم المصنع المتبقى فى Elabuga بتصنيع المركبات التجارية فقط، وذلك حسب ما نشرته شبكة "CNN" الإخبارية، اليوم الخميس.

ولم تذكر شركة فورد، عدد الموظفين الذين سيفقدون وظائفهم نتيجة إغلاق المصانع الثلاثة، فيما يبلغ إجمالى عدد العاملين فى مصانع "فورد" الأربعة بروسيا 3700 موظفًا، وأعلنت "فورد"، العام الماضى، أنها ستعيد هيكلة عملياتها العالمية والخروج من الأعمال التجارية التى لم تكن مربحة أو متنامية، وذلك بهدف توجيه موارد الشركة لجيل جديد من المنتجات، مثل السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وبشكل عام، تقدر الشركة تكلفة إعادة الهيكلة بنحو 11 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، وسيكلف قرار إغلاق المصانع الثلاثة فى روسيا شركة فورد، ما بين 450 مليون دولار و500 مليون دولار.

فى وقت سابق من عام 2019، أعلنت "فورد" عن خطط لإغلاق مصنع نقل فى فرنسا، وقالت إنها بدأت مفاوضات مع النقابات حول وقف الإنتاج فى مصنع فى ألمانيا، وقالت شركة فورد، إنها تتوقع حدوث معظم عمليات إغلاق المصانع والتخفيضات خارج أمريكا الشمالية، حيث إن مبيعات أمريكا الشمالية حققت جميعها أرباحا تقريبًا العام الماضى.

وذكرت "فورد" - فى وقت سابق من شهر مارس الجارى - أنها تخطط لاستثمار 900 مليون دولار فى ولاية ميتشيجان، وتعتزم إضافة 900 وظيفة فى الولاية خلال السنوات المقبلة، لبناء سيارات كهربائية ذاتية القيادة.