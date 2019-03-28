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الخميس، 28 مارس 2019 07:25 م
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فنزويلا تستعيد الكهرباء تدريجيا بعد انقطاع التيار للمرة الثانية في أقل من شهر

الخميس، 28 مارس 2019 07:01 م
فنزويلا تستعيد الكهرباء تدريجيا بعد انقطاع التيار للمرة الثانية في أقل من شهر رئيس فنزويلا
كاراكاس (رويترز)
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قال شهود عيان من رويترز إن عدة مدن في فنزويلا، منها أغلب مناطق العاصمة كاراكاس، استعادت الكهرباء تدريجيا اليوم الخميس، وذلك بعدما تسبب انقطاع التيار للمرة الثانية في أقل من شهر في حرمان الدولة الغنية بالنفط من الكهرباء لعدة أيام.
 
وقال الرئيس نيكولاس مادورو مساء أمس الأربعاء إن السبب في انقطاع التيار الكهربائي الذي بدأ بعد ظهر يوم الاثنين هو "هجوم إرهابي" على منشأة جوري الكهرومائية والتي تمد معظم أنحاء البلاد بالكهرباء، وأعلن عن خطة "لإدارة الأحمال" للأيام القادمة دون ذكر تفاصيل.
 
جاء انقطاع الكهرباء بعد أقل من أسبوعين من عودة التيار إلى معظم أنحاء البلاد إثر انقطاع مماثل بدأ في السابع من مارس واستمر لمدة ستة أيام في بعض المدن. وكان هذا الانقطاع هو الأطول والأوسع نطاقا في البلاد.
 
وأنحى مادورو بالمسؤولية في الانقطاع الأول على "هجوم إلكتروني" شنته الولايات المتحدة، لكنه قال أمس الأربعاء إن انقطاع هذا الأسبوع سببه مسلح مرتبط "باليمين الشيطاني المنحرف" والذي أطلق النار على منشأة جوري.
 
 

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