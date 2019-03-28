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فرنسا تطلق سراح صهر الرئيس التونسى السابق بعد دفع كفالة 100الف يورو

الخميس، 28 مارس 2019 04:54 م
فرنسا تطلق سراح صهر الرئيس التونسى السابق بعد دفع كفالة 100الف يورو زين العابدين بن على رئيس تونس السابق
أ ش أ
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم أنها أطلقت سراح بلحسن الطرابلسى صهر الرئيس التونسى الاسبق زين العابدين بن علي، والمتهم بتدليس وغسل الأموال.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية اليوم أن إطلاق سراح الطرابلسى جاء بعد دفع كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو، أى ما يعادل تقريبا 350 ألف دينار مع الالتزام بعدم مغادرة الأراضى الفرنسية.

وكانت السلطات التونسية طالبت فرنسا الاسبوع الماضى بالابقاء على الطرابلسى رهن الاعتقال بعد ان تلقت بلاغا من مكتب الإنتربول يفيد باعتقاله.

يشار إلى أنه تمّ إيقاف بلحسن الطرابلسى منذ أسبوعين فى فرنسا بعد مغادرته كندا التى لجأ إليها بعد الثورة التونسية فى يناير 2011.


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