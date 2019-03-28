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عمومية نقابة التمريض توصى بدعم التأمين الصحى الجديد وزيادة بدل السهر

الخميس، 28 مارس 2019 09:08 م
عمومية نقابة التمريض توصى بدعم التأمين الصحى الجديد وزيادة بدل السهر الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض
كتبت آية دعبس
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عقدت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود النقيب العام، الجمعية العمومية العادية بحضور 1500 عضو من الأعضاء، واعتمدت الجمعية تقرير الأمين العام والميزانية وتقارير النشاط وتقرير أمين الصندوق .

وبدأت الجمعية بتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة النقيب العام الدكتورة كوثر محمود التى حثت فيها التمريض على العمل واحياء مبدأ خدمة المريض أولا فى جميع المستشفيات، مؤكدة أهمية التفاعل مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى ستخدم المصريين وتحدث طفرة فى مجال الرعاية الطبية .

وأكدت أنها تتابع ملف زيادة النوبتجيات والسهر وزيادة بدل العدوى لجموع التمريض مع وزارة المالية، بالاضافة الى الصحة النفسية بالاضافة الى متابعة المشاريع الخاصة بالمحافظات المختلفة مع التجهيز للمصايف .

وقالت نقيب التمريض أن التمريض خلال السنوات الماضية حقق نجاحات مبهرة فى ملف الرعاية الصحية وهناك مزيد من التطوير والاعداد للكوادر البشرية مؤكدة ان النقابة تسعى جاهدة لتحسين الخدمات لاكثر من 250 الف عضو على مستوى الجمهورية .

وتابعت : الدولة تولى اهتمام كبير بالتمريض وجميع مقدمى الخدمة الصحية والعلاجية للمريض مضيفة ان هناك طفرات ملموسة فى اليات استعادة المهنة لقوتها.

 


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