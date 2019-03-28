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عكاظ: أصغر مرشدة سياحية في السعودية تفوز بمسابقة الإرشاد السياحي

الخميس، 28 مارس 2019 10:48 ص
عكاظ: أصغر مرشدة سياحية في السعودية تفوز بمسابقة الإرشاد السياحي هند ممدوح الحربي
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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قالت صحيفة عكاظ السعودية أن هند ممدوح الحربي فتاة سعودية تبلغ من العمر 13 عاما حصدت لقب أصغر مرشدة سياحية في المملكة، بعد فوزها في مسابقة (اليوم العالمي للإرشاد السياحي) ضمن (الملتقى الرابع للمرشدين السياحيين في منطقة المدينة المنورة) التي تقدم لها 10 شبان وفتيات من المهتمين بالإرشاد السياحي.

 

وبحسب الصحيفة قالت الحربى أنها تأمل فى الحصول على رخصة الإرشاد السياحي بمجرد بلوغها السن القانونية المسموح بها، وأن تكون الأفضل في مجال الإرشاد السياحي، لاسيما أنها تعلقت بالآثار السياحية في المدينة المنورة والعلا وينبع.

 

وعبرت عن شكرها لكل من رشحها لهذا الفوز أثناء تسلمها الجائزة من الهيئة العامة للسياحة والتراث بالمدينة ورئيس الجمعية السعودية للإرشاد السياحي “سلطان بري” ، مشيرة إلى أن فوزها يأتي نتيجة لما لديها من معلومات سياحية عن المنطقة ومحافظاتها.

 

وقالت أن والدتها صاحبة الفضل الأكبر في ما تمتلكه من معلومات، إذ اصطحبتها في رحلاتها السياحية، وحرصت على تسجيل المعلومات خلال الرحلات.

 


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