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الخميس، 28 مارس 2019 06:28 ص
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عقد عمومية شركتى المحاريث والهندسة وكيما لمناقشة الموازنة التخطيطية

الخميس، 28 مارس 2019 06:00 ص
عقد عمومية شركتى المحاريث والهندسة وكيما لمناقشة الموازنة التخطيطية شركة كيما
كتب عبد الحليم سالم
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تواصل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفى ، عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة ، حيث عقدت الشركة امس جمعيتى النقل والهندسة ومصر للكيماويات .

كما ستعقد اليوم جمعيتى المحاريث والهندسة ، وشركة كيما وذلك لمناقشة موازنة العام المالى 2019-2020 .

كما ستعقد الشركة جمعيات شركات الدلتا للاسمدة والشرقية للدخان والقومية للأسمنت تحت التصفية لاقرار مستحقات العاملين الخارجين للمعاش المبكر وذلك يوم الاثنين 1 ابريل .

وتعقد اخر الجمعيات يوم 17 ابريل لشركتى الترامكو تحت التصفية وراكتا للورق.

 

 

 

 


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جمعيات القابضة الكيماوية

المحاريث والهندسة

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عماد الدين مصطفى




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