عقد عمومية شركتى المحاريث والهندسة وكيما لمناقشة الموازنة التخطيطية

كتب عبد الحليم سالم

تواصل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفى ، عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة ، حيث عقدت الشركة امس جمعيتى النقل والهندسة ومصر للكيماويات .

كما ستعقد اليوم جمعيتى المحاريث والهندسة ، وشركة كيما وذلك لمناقشة موازنة العام المالى 2019-2020 .

كما ستعقد الشركة جمعيات شركات الدلتا للاسمدة والشرقية للدخان والقومية للأسمنت تحت التصفية لاقرار مستحقات العاملين الخارجين للمعاش المبكر وذلك يوم الاثنين 1 ابريل .

وتعقد اخر الجمعيات يوم 17 ابريل لشركتى الترامكو تحت التصفية وراكتا للورق.