عرس وسط سيول مدمرة فى إيران وارتفاع اعداد الضحايا

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

تمكنت عروس فى إيران من الاحتفال بعرسها وسط سيول وفيضانات مدمرة ضربت قبل يومين عدة محافظات شمال وغرب إيران من بينها محافظات مازندران شمال إيران وجلستان فى الشمال وخراسان الشمالية شمال شرق البلاد.

واحتفل عروسان فى إيران بعرسهما فى مخيمات منكوبى السيول فى مدينة آق قلا فى محافظة جلستان وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وغمرت مياه السيول 70% من مساحة مدينة آق قلا الواقعة في محافظة جلستان شمالي شرق إيران، كما حاصرت 21 قرية تابعة لها.

وارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي تشهدها إيران إثر الأمطار الغزيرة التى ضربت محافظات شمال وغرب إيران منذ 10 أيام إلى 38 شخصا حتى الآن بحسب وكالة مهر.

وقال مساعد رئيس دائرة الأزمة مهرداد علي بخشي، إنه خلال الموجة الأولى للأمطار والسيول التي وقعت إلى ما قبل يومين بلغ عدد الضحايا 9 أشخاص في محافظات مازندران وكلستان وخراسان الشمالية.

وأضاف، أن عدد الضحايا في الموجة الثانية التي حصلت خلال اليومين الأخيرين بلغ 29 شخصا، وكان في مدينة شيراز مركز محافظة فارس فى الجنوب 18 شخصا وفي محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد شخصا واحدا، وفي محافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوب غرب إيران شخصا واحدا وفي محافظة كلستان 6 أشخاص وفي محافظة لرستان غرب إيران شخصين وفي محافظة سمنان شخصا واحدا.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني جميع المحافظين والمسئولين إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من المشاكل الناجمة عن السيول.