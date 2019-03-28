video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عرس وسط سيول مدمرة فى إيران وارتفاع اعداد الضحايا

الخميس، 28 مارس 2019 03:36 م
عرس وسط سيول مدمرة فى إيران وارتفاع اعداد الضحايا عرس وسط مخيمات منكوبى السيول
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

تمكنت عروس فى إيران من الاحتفال بعرسها وسط سيول وفيضانات مدمرة ضربت قبل يومين عدة محافظات شمال وغرب إيران من بينها محافظات مازندران شمال إيران وجلستان فى الشمال وخراسان الشمالية شمال شرق البلاد.

واحتفل عروسان فى إيران بعرسهما فى مخيمات منكوبى السيول فى مدينة آق قلا فى محافظة جلستان وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وغمرت مياه السيول 70% من مساحة مدينة آق قلا الواقعة في محافظة جلستان شمالي شرق إيران، كما حاصرت 21 قرية تابعة لها.

وارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي تشهدها إيران إثر الأمطار الغزيرة التى ضربت محافظات شمال وغرب إيران منذ 10 أيام إلى 38 شخصا حتى الآن بحسب وكالة مهر.

وقال مساعد رئيس دائرة الأزمة مهرداد علي بخشي، إنه خلال الموجة الأولى للأمطار والسيول التي وقعت إلى ما قبل يومين بلغ عدد الضحايا 9 أشخاص في محافظات مازندران وكلستان وخراسان الشمالية.

وأضاف، أن عدد الضحايا في الموجة الثانية التي حصلت خلال اليومين الأخيرين بلغ 29 شخصا، وكان في مدينة شيراز مركز محافظة فارس فى الجنوب 18 شخصا وفي محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد شخصا واحدا، وفي محافظة كهكيلوية وبوير أحمد جنوب غرب إيران شخصا واحدا وفي محافظة كلستان 6 أشخاص وفي محافظة لرستان غرب إيران شخصين وفي محافظة سمنان شخصا واحدا.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني جميع المحافظين والمسئولين إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من المشاكل الناجمة عن السيول.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حسن روحانى يتفقد الدمار الناجم عن الفيضانات شمال إيران

غضب الطبيعة.. مشاهد قوية لآثار فيضانات إيران المدمرة.. فيديو وصور

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى إيران إلى 19 قتيلا و105 مصابين

ايران

سيول

فيضانات

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

اخبار العالم

امطار




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة