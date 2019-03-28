طلاب أولى ثانوى يستكملون الامتحان الإلكترونى على التابلت بمادة الإنجليزى اليوم

كتب محمود طه حسين

يستكمل طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء الامتحان الإلكترونى على التابلت، لليوم الخامس على التوالى، حيث يؤدى الطلاب اليوم الخميس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل وإعداد طلاب الصف الأول الثانوى العام والذين أدوا الامتحانات بشكل إلكترونى منذ أن بدأت الامتحانات على التابلت الأحد الماضى وحتى اليوم الأربعاء.

وأدى الامتحان على التابلت فى أول يوم فى مادة اللغة العربية 120 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى 330 ألف طالب وطالبة خلال أداء امتحان مادة الأحياء و580 ألفًا اختبروا فى مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل الفرنسية والإسبانية والإيطالية والإنجليزية، إضافة إلى 560 ألف أدوا امتحان الجغرافيا حتى مساء أمس .

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام انطلقت الأحد الماضى وتستمر حتى 4 أبريل المقبل، ويؤدى الطلاب امتحاناتهم اليوم فى مادة الجغرافيا.