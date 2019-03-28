video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء السعودية وسط رياح مثيرة للأترية

الخميس، 28 مارس 2019 10:24 ص
طقس غائم جزئيا على معظم أنحاء السعودية وسط رياح مثيرة للأترية طقس غائم
كتب محمد جمال - وكالات الأنباء
إضافة تعليق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس سماءً غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الرياض ،الشرقية ، نجران ،جازان، عسير، الباحة).


و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية، و ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السبسى: المعارضة التونسية لا تعكس موقف بلادنا فى الهجوم على السعودية

أرامكو السعودية تشترى حصة 70% فى سابك مقابل 69.1 مليار دولار

مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يناقش البنود المدرجة على جدول أعمال القمة المقبلة بتونس.. مندوب السعودية: قمة القدس تمكنت من تعزيز العمل العربى المشترك فى مجالات عدة

السعودية والأردن يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

طقس

السعودية

أخبار عربية

أخبار السعودية




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة