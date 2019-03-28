طالبة بصيدلة النهضة تحصد المركز الثالث فى مسابقة الطالب والطالبة المثاليين

حصلت الطالبة منة الله حاتم الطالبة بكلية الصيدلة بجامعة النهضة على المركز الثالث في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية.

وكانت جامعة الفيوم بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى نظمت اللقاء القمى السادس لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، حيث شارك فى هذه المسابقة 21 جامعة، وشاركت جامعة النهضة في المسابقة الفردية على مستوى الطالب والطالبة المثاليين.

وتقدم الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة، والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالتهنئة للطالبة، ومن المقرر أن يلتقى الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة بالطالبة المثالية لتكريمها تقديرا لدورها فى تقديم صورة مشرفة للجامعة.