ضبط 400 طفاية حريق مغشوشة داخل ورشة فى منطقة الزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 400 طفاية حريق مغشوشة داخل ورشة بمنطقة الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة، بقيادة العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين العاصمة، من ضبط مالك ورشة لتعبئة طفايات الحريق بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، لحيازته وتجميعه كميات من طفايات الحريق وأجزاء معدة للتصنيع بلغت نحو (400 طفاية حريق متنوعة – 250 كيلو جرام مواد خام – 600 قطعة "بلف إرتداد" – 600 عداد مؤشر – 300 قطعة محبس) وجميعها مجهولة المصدر.