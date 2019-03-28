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الخميس، 28 مارس 2019 10:54 م
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ضبط 3 أطنان و 700 كيلو دقيق بمخزن بقرية بكفر الشيخ

الخميس، 28 مارس 2019 10:32 م
ضبط 3 أطنان و 700 كيلو دقيق بمخزن بقرية بكفر الشيخ دقيق مدعم - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، المتحدث الرسمي للمديرية، إنه تم ضبط 74 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 3أطنان، و700 كيلو، وتم نقلها والتحفظ عليها، بناء على المعلومات الواردة، بتجميع أحد المواطنين بقرية منية جناج مركز دسوق، كميات من الدقيق البلدي المدعم، والخاص بالمخابز البلدية والمحظور تداوله أو الاتجارفيه.

وأضاف الهابط، أن المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين،شكل حملة تموينية تحت إشراف السعيد أبو زيد، مدير إدارة تموين مركز دسوق، وعضوية كل من إبراهيم أبو الغيط، مأمور الضبط القضائي، وأحمد مرعي، رئيس مكتب تموين محلة دياي، وأحمد السقا، المفتش بالمكتب، وتمت مداهمه مخزن " ز .أ .ع. ع" بقرية منية جناج، وتم ضبط الكمية، تحرير المحضر رقم 157 جنحة أمن دولة طوارئ، وجاري العرض على النيابة المختصة.

 

 


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