ضبط 21 قطعة سلاح بدون ترخيص وتحرير 3907 مخالفة مرورية فى حملة بالمنيا

كتب فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا خلال حملة شنتها مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون، من ضبط أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة متهمين.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 21 قطعة سلاح بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن 15 فرد محلى الصنع، 3 بندقية خرطوش، ومسد، وبندقيتين آلية، بالاضافة إلى 37 طلقة نارية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة المرور من تحرير 3907 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 6 قضايا مواد مخدرة عبارة عن 128 جرام حشيش، وهيروبن، و38 قرص مخدر، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.