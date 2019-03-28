ضبط مصنع لتصنيع الأدوات الصحية المغشوشة فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط مصنع لتصنيع الأدوات الصحية المغشوشة بالمرج وتغيير ماركات بغرض بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة، بغرض الكسب وحرر محضر بالواقعة.

ونجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة، بقيادة العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين العاصمة، من ضبط المدير المسئول عن شركة لتصنيع وتجميع الأدوات الصحية، بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لقيامه بتصنيع وتجميع الأدوات الصحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخلها على مضبوطات قدرها (9000 خلاط مياه مختلف الأنواع – 3400 خرطوم– 2000 محبس) وجميعها مجهولة المصدر.