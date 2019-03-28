video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على 300 ألف جنيه من المواطنين

الخميس، 28 مارس 2019 11:25 ص
ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على 300 ألف جنيه من المواطنين حبس -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
تمكنت الإدارة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبوسحلى  من ضبط عامل زراعى لقيامه بالنصب على المواطنين وتلقى مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات المنزلية .
 
ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا متعددة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جنوب الصعيد بقيام مزارع يقيم مركز شرطة أخميم بالنصب والإحتيال وتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها "300" ألف جنيه ، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة  وأضافت عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الإرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالتنسيق مع أمن سوهاج وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المستولى عليها، وأضاف بتحصله على مبالغ مالية من آخرين بلغ إجماليها حوالى ثلاثة ملايين جنيه تحت ذات الزعم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على نصف مليون من ضحاياه

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

الاموال العامة

مستريح سوهاج




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة