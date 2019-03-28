ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على 300 ألف جنيه من المواطنين

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الإدارة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد برئاسة العميد صلاح أبوسحلى من ضبط عامل زراعى لقيامه بالنصب على المواطنين وتلقى مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات المنزلية .

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا متعددة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جنوب الصعيد بقيام مزارع يقيم مركز شرطة أخميم بالنصب والإحتيال وتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها "300" ألف جنيه ، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وأضافت عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الإرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالتنسيق مع أمن سوهاج وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المستولى عليها، وأضاف بتحصله على مبالغ مالية من آخرين بلغ إجماليها حوالى ثلاثة ملايين جنيه تحت ذات الزعم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.