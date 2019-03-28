ضبط فلاح زرع نبات البانجو المخدر داخل مزرعة موالح فى المنصورة

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط مسجل شقى خطر اتجار مخدرات قام بزراعة نبات البانجو المخدر داخل مزرعة موالح بقرية بدواى التابعة لمركز المنصورة .

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات إلى الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، بقيام محمد م الـ30 سنة فلاح مسجل خطر اتجار فى المخدرات مقيم بقرية بداوى التابعة لمركز المنصورة، بزراعة كمية كبيرة من نبات البانجو وسط مزرعة موالح تابعة له تقدر بمساحة ثلاثة أفدنة.

وباستئذان النيابة العامة، تم ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر مزروعة بطريقة متفرقة داخل حديقة الموالح الخاصة بالمتهم، وبمواجهته بالتحريات والمضبوطات اعترف بحيازته لتلك الأرض وزراعتها بنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار والمكسب منه

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمر رئيس نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار محمد أبو ثريا المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.