video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط فلاح زرع نبات البانجو المخدر داخل مزرعة موالح فى المنصورة

الخميس، 28 مارس 2019 02:44 م
ضبط فلاح زرع نبات البانجو المخدر داخل مزرعة موالح فى المنصورة حقل بانجو - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط مسجل شقى خطر اتجار مخدرات قام بزراعة نبات البانجو المخدر داخل مزرعة موالح بقرية بدواى التابعة لمركز المنصورة .

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات إلى الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، بقيام محمد م الـ30 سنة فلاح مسجل خطر اتجار فى المخدرات مقيم بقرية بداوى التابعة لمركز المنصورة، بزراعة كمية كبيرة من نبات البانجو وسط مزرعة موالح تابعة له تقدر بمساحة ثلاثة أفدنة.

 

 وباستئذان النيابة العامة، تم ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر مزروعة بطريقة متفرقة داخل حديقة الموالح الخاصة بالمتهم، وبمواجهته بالتحريات والمضبوطات اعترف بحيازته لتلك الأرض وزراعتها بنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار والمكسب منه

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمر رئيس نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار محمد أبو ثريا المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أمن القليوبية" يعلن عن الكشف عن 92 مسجونا بمركز بنها

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار الحوادث

زراعة البانجو

مركز المنصورة

أخبار مصر




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة