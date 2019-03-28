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ضبط أخطر متهم فى الشرقية مطلوب فى 20 سنة سجن

الخميس، 28 مارس 2019 11:46 ص
ضبط أخطر متهم فى الشرقية مطلوب فى 20 سنة سجن المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي ـ الشرقية فتحية الديب
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عنصر إجرامى هارب من تنفيذ أحكام قضائية وبحوزته سلاح نارى وذخائر وكمية من المواد المخدرة.

 

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، تردد "عاطل" مقيم بلبيس (مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين " سرقة بالإكراه وسلاح نارى، قتل " بإجمالى عقوبات 20 سنة سجن، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة بالإكراه) على محل إقامته والإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من محل إقامته مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية تجارته غير المشروعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية و11 طلقة نارية من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جراما، مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

 


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