صور.. ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز يُحضر عصير القصب خلال زيارته لكوبا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

ربما أبدت دوقة كورنوال تحفظات مبدئية على المطبخ الكوبى لكن زوجها الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا كان مبهورا لدرجة أنه طلب بعض كرات الفاصوليا السوداء المخبوزة ليأخذها معه وذلك بعد مأدبة للمأكولات الكوبية خلال زيارة الزوجين الملكيين التاريخية لكوبا الشيوعية.

وقام ولى العهد البريطانى وزوجته كاميلا بعصر أعواد من قصب السكر لتحضير العصير وأعدا مشروب الموخيتو (وهو مزيج من النعناع والليمون ونكهات أخرى) أمس الأربعاء فى أحد المطاعم الخاصة التى ازدهرت أعمالها فى هافانا منذ بدأت كوبا تفتح اقتصادها أمام المشاريع الحرة.



دوقة كورنوال والأمير تشارلز

وزيارتهما لكوبا هى جزء من جولة فى منطقة الكاريبى لمستعمرات بريطانية سابقة وحالية وتمت بطلب من الحكومة البريطانية. وتسلط الزيارة الضوء على الدفء الذى سرى فى العلاقات بين البلدين حتى فى الوقت الذى تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لعزل حكومة هافانا.

وقالت ساهيلى روميرو (44 عاما) صاحبة مطعم بالادار ريتا "أخذ الأمير بعض كرات الفاصوليا السوداء المخبوزة ليتناولها على متن الطائرة وأعطيته الوصفة لأنه قال إنها واحدة من أكثر الأشياء التى استمتع بها فى كوبا".

ومطعم بالادار ريتا من بين عدة مطاعم أعدت مائدة الطعام للأمير وزوجته فى آخر يوم من زيارتهما لكوبا التى استغرقت ثلاثة أيام فى استعراض لأطباق من المطبخ الكوبى الذى يمزج بين النكهات الأوروبية والأفريقية والكاريبية.



دوقة كورنوال تتناول عصر القصب فى كوبا

وقالت ليز كويستا بيرازا زوجة الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل والتى تعمل فى وكالة باراديسو الحكومية للسياحة "أعد الأمير عصير قصب السكر بنفسه وهذا أمر له دلالته... نشعر بالفخر".

وكانت كاميلا تصدرت عناوين الصحف قبيل الزيارة حينما نقل عنها إنها غير متأكدة إذا ما كان الطعام الكوبى سينال إعجابها مما دفع السفارة البريطانية إلى تنظيم الحدث.



الأمير تشارلز



الأمير تشارلز يتفقد المطبخ الكوبى



دوقة كورنوال والأمير تشارلز