صور.. وزير الطيران يلتقى العاملين بهيئة الأرصاد الجوية

كتبت رحاب نبيل

التقى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، بالعاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بمقر وزارة الطيران، فى إطار اللقاءات المستمرة التى يعقدها مع العاملين بقطاع الطيران المدنى، من أجل خلق حوار بناء يهدف إلى تقارب الأفكار والرؤى بين العاملين وقيادتهم فى القطاع.

أكد الفريق يونس المصرى، أن الفرد هو أساس التغيير والإصلاح بإخلاصه فى عمله وأدائه المتميز يستطيع أن يحقق أفضل النتائج، مؤكدًا أن هيئة الأرصاد الجوية وضعت خطط تطوير وتحديث استطاعت بها أن تحقق طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية وقدمت خدمات رادارية عالية المستوى لجميع مؤسسات الدولة.

وخلال اللقاء أكد وزير الطيران على حرصه على الاهتمام بالعنصر البشرى وتوفير بيئة عمل متكاملة من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية لجميع العاملين وخاصة الشباب بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة.

كما وجه بضرورة تشكيل لجنة من وزارة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات لمتابعة الراصدين الخارجين فى جميع التمركزات الخارجية بالمطارات المصرية وخارج المطارات لتقييم مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم وكذا وسائل الانتقالات، وحث جميع العاملين بهيئة الأرصاد الجوية على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد للوصول بالهيئة إلى أعلى المستويات العالمية .

وفى سياق متصل تم مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة ومن بينها دراسة إعادة الهيكل التنظيمى للهيئة العامة للأرصاد الجوية بما يخدم طبيعة العمل داخل الهيئة، كما تم الانتهاء من دراسة إنشاء منظومة طبية وعلاجية متكاملة تلبى احتياجات جميع العاملين بالقطاع وأصحاب المعاشات وسيتم تفعيلها خلال العام المالى الجديد.

وفى نهاية اللقاء قدم جميع العاملين الشكر لوزير الطيران على لقائهم معه وحرصه على إيجاد حلول سريعة لمشكلاتهم فضلًا عن مراعاة للبعد الاجتماعى للعاملين بقطاع الطيران المدنى وخاصة هيئة الأرصاد وذلك بعد تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الأجور بقطاع الطيران المدنى مما انعكس إيجابيًا على الأداء فى العمل.