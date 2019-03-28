صور.. محافظ المنوفية يستقبل سفيرة البرتغال ويشهدان إحتفالية بإحدى المدارس

المنوفية _محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية السفيرة ماريا مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال بمصر بمدرسة جزيرة ابو نشابة الابتدائية بالسادات، بحضور وفد من وزارة التربية والتعليم، ومختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، ومجدى أبو السعد رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات، وأحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اشمون، وسامى المشد عضو مجلس النواب ، حيث تفقد المحافظ والسفيرة الفصول الدراسية وتعرفت السفيرة على المواد الدراسية وطبيعة اليوم الدراسى فى المدرسة.

وشهد المحافظ والسفيرة الإحتفالية التى نظمتها المدرسة بدأت بالسلام الوطنى لكل من جمهورية مصر العربية ودولة البرتغال ثم القتا طالبتان بالمدرسة كلمة للترحيب أعربو فيها عن سعادة كل العاملين بالمدرسة من تنفيذيين ومدرسين وعمال وطلاب بتواجد المحافظ وسفيرة دولة البرتغال فى المدرسة .

ورحب محافظ المنوفية بسفيرة البرتغال على أرض المنوفية .

كما وجه المحافظ رئيس المدينة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية ووعد بزيارة أخرى للقرية للوقوف على مشاكل القرية وايجاد الحلول لها .

و من جانبها أعربت سفيرة البرتغال عن سعادتها بوجودها على أرض المنوفية، وأكدت أن الدبلوماسيين عادة مايعملون فى العاصمة وقاعات الاجتماعات ولكن من الضرورى النزول للمحافظات للتعرف على كافة الثقافات.

وفى نهاية الاحتفالية أهدى المحافظ درع المحافظة كهدية تذكارية لسفيرة البرتغال ، كما تم تسليم شهادات تقدير وجوائز عينية للطلبة المتميزين بالمدرسة .



محافظ المنوفية يستقبل سفيرة البرتغال