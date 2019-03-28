صور.. محافظ البحيرة يستقبل سفير إندونيسيا لدى مصر

البحيرة -ناصر جودة

إستقبل مساء اليوم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة السفير حلمى فوزى سفير جمهورية إندونيسيا بمصر والوفد المرافق له والذى ضم كل من أحمد رمضان - المستشار الثقافي للسفارة و مرسى ديرك سايرونا – نائب مدير قسم الثقافة بالسفارة

تأتى الزيارة فى إطار فعاليات اليوم الثقافى الاندونيسى المصرى الذى سيقام فى قصر ثقافة وادى النطرون، تأكيداً لأواصر التعاون والعلاقات الثقافية والمحبة المصرية الإندونيسية والتعاون المستقبلي بين البلدين.

وأكد محافظ البحيرة، أن مصر تحتضن كافة الثقافات والتى كانت ولا زالت ساحة لتلاقي الثقافات وتبادل الفنون والإبداع كما نقل المحافظ حب واحترام وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للجالية الإندونيسية فى مصر.

وتفقد محافظ البحيرة والسفير الإندونيسي، قبل بدء فعاليات الإحتفال معرض المنتجات الذى أقيم على هامش الاحتفالية والذى ضم بعض المنتجات التى تعبر عن التراث الإندونيسي والحرف اليدوية وأهم المعلومات عن جمهورية إندونيسيا.

محافظ البحيرة يستقبل سفير إندونيسيا (1)



محافظ البحيرة يستقبل سفير إندونيسيا (2)



محافظ البحيرة يستقبل سفير إندونيسيا (3)