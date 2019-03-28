صور.. رئيس قرغيزستان يهدى بوتين حصان أورلوف وكلب تايجان وجرو

قدم رئيس قرغيزستان، سورونباى جينبيكوف، للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هدية تسمى "شيرخان".

كما قدم جينبيكوف لبوتين حصان أورلوف وكلب تايجان المحلى، المعروف أيضًا باسم السلوقي القرغيزى؛ الجرو المقدم لبوتين يسمى "شيرخان".

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدعوة من نظيره القرغيزى سورونباي جينبيكوف، إلى جمهورية قرغيزستان، اليوم الخميس، في زيارة رسمية؛ واتفقا على تعزيز التعاون في المجال العسكري-التقني ،وتم التوقيع على وثيقة تعدل اتفاق عام 2012 بشأن وضع وشروط القاعدة العسكرية الروسية المشتركة في قرغيزستان.