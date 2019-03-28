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صور.. القوات المسلحة بمالطا تحرر سفينة تجارية اختطفها مهاجرون بعد انقاذهم

الخميس، 28 مارس 2019 10:01 ص
صور.. القوات المسلحة بمالطا تحرر سفينة تجارية اختطفها مهاجرون بعد انقاذهم تحرير السفينة من المختطفين
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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أعلنت مالطا أن قواتها الخاصة استطاعت السيطرة على السفينة التجارية " El Hiblu 1" التى اختطفها مهاجرون قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى القوات المالطية تقتاد السفينة إلى الشاطئ.

وقالت القوات المالطية إن السفينة المختطفة أعيدت إلى القبطان، وإنه تتم مراقبتها ومرافقتها إلى ميناء في مالطا، حيث سيتم تسليم المهاجرين إلى الشرطة للتحقيق معهم، حسب "أسوشيتد برس".

وكانت السلطات المالطية قد أعلنت أن مجموعة من المهاجرين اختطفت سفينة تجارية أنقذتهم في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا وأجبروا الطاقم على تغيير وجهته إلى أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الناقلة أنقذت حوالى 108 أشخاص استولوا عليها.

القوات المسلحة تتمكن من تحرير السفينة
القوات المسلحة تتمكن من تحرير السفينة

 

السفينة المختطفة (2)
السفينة المختطفة 

 

السفينة المختطفة
السفينة المختطفة

 

القوات المالطية على متن السفينة (2)
القوات المالطية على متن السفينة

 

القوات المالطية على متن السفينة
القوات المالطية على متن السفينة

 

تحرير السفينة (2)
تحرير السفينة 

 

تحرير السفينة
تحرير السفينة

 

قوات الأمن المالطية على متن السفينة
قوات الأمن المالطية على متن السفينة

 

قوات الأمن فى مالطا
قوات الأمن فى مالطا

 


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