صور.. الأمير تشارلز وزوجته يختتمان رحلتهما فى المطبخ الكوبى

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

فى أخر أيام رحلتهما إلى كوبا، حرص ولى العهد البريطانى، الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، على أخذ جولة فى المطبخ الكوبى، حيث إطلعا على الأطعمة والمشروبات المفضلة بين المواطنين هناك.

الأمير تشارلز أعرب عن إعجابه الشديد بالأطعمة الكوبية، حيث قرر أن يعود إلى بلاده وبحوزته كميات من الفاصوليا السوداء، بينما كانت زوجته كانت أكثر إقبالا على المشروبات، وخاصة عصير القصب الكوبى.

وقد حرص تشارلز وكاميلا على التواجد بجوار الطهاة أثناء إعداد الأطعمة، بينما قاما بالمشاركة معهما فى إعداد بعض الأطباق، خاصة تلك التى تجمع بين النكهة الأوروبية والكاريبية والأفريقية.



الأمير تشارلز فى حديث باسم مع الطهاة



الأمير تشارلز



الطعام الكوبى أسر الأمير تشارلز



تشارلز وكاميلا



تشارلز يتطلع لبعض الأطباق الكوبية



حديث بين تشارلز وأحد الطهاة



كاميلا تفضل عصير القصب الكوبى



كاميلا تنظر بإعجاب للمائدة الكوبية



كاميلا وتشارلز فى عشق عصير القصب



كاميلا وسط الطهاة فى كوبا