صرف علاج السكر والضغط بالمجان لـ33 ألف مريض ضمن حملة "100 مليون صحة" بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم الإنتهاء من مسح 3 مليون و 123 ألف و991 مواطن بحملة الـ 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وذلك منذ إنطلاق الحملة في الأول من مارس الحالي، وأن إجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج فيروس سي 6615 حالة، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر) 33 ألف و 473 حالة حتى الآن.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية تواصل استقبال المواطنين لإجراء المسح الطبي عليهم من خلال 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تصل للمواطنين في منازلهم وفي أماكن عملهم وتنتشر في دورالعبادة ومراكز الشباب.

وأشار إلى أنه من المقرر استمرار الحملة لمدة شهرين تنتهي نهاية أبريل القادم، مؤكداً أنها تستهدف إجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألف و931 مواطن من الجنسين بداية من سن 18 عاماً للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (ضغط – سكر – سمنة) وصرف العلاج بالمجان للمصابين.