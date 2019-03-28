صحيفة الاتحاد الإماراتية تخصص صفحة كاملة عن مدينة العلمين الجديدة

خصصت صحيفة الاتحاد الإماراتية، صفحة كاملة عن مدينة العلمين الجديدة، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رفقة الشيخ محمد بن زايد نائب ولى عهد أبو ظبي، والتى شاهدوا خلالها التطورات الميدانية دخل واحدة من أهم المدن الجديدة فى مصر.

وأفردت الصحيفة الإماراتية، الصفحة للحديث عن أهم معالم المدينة الجديدة، وحديث الشيخ محمد بن زايد عنها، مفتخرا بالتعاون الوثيق بين مصر والإمارات العربية المتحدة والذى وصل إلى أعلى مستوياته فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى أسهم بفكره وعطاءه الكبير فى إحداث نهضة حقيقية فى الاقتصاد والبنية التحتية المصرية.