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بعد زيارة السيسى وبن زايد لها..

صحيفة الاتحاد الإماراتية تخصص صفحة كاملة عن مدينة العلمين الجديدة

الخميس، 28 مارس 2019 11:23 م
صحيفة الاتحاد الإماراتية تخصص صفحة كاملة عن مدينة العلمين الجديدة السيسى وبن زايد
كتب أحمد جمعة
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خصصت صحيفة الاتحاد الإماراتية، صفحة كاملة عن مدينة العلمين الجديدة، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رفقة الشيخ محمد بن زايد نائب ولى عهد أبو ظبي، والتى شاهدوا خلالها التطورات الميدانية دخل واحدة من أهم المدن الجديدة فى مصر.

 

وأفردت الصحيفة الإماراتية، الصفحة للحديث عن أهم معالم المدينة الجديدة، وحديث الشيخ محمد بن زايد عنها، مفتخرا بالتعاون الوثيق بين مصر والإمارات العربية المتحدة والذى وصل إلى أعلى مستوياته فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى أسهم بفكره وعطاءه الكبير فى إحداث نهضة حقيقية فى الاقتصاد والبنية التحتية المصرية.

 

 
الاتحاد
الاتحاد
 


أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وبصحبته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جولة فى مدينة العلمين الجديدة، شملت تفقد الأعمال الإنشائية فى المدينة، من أبراج سكنية وسياحية ومناطق ترفيهية، وكورنيش بطول الشاطئ البالغ 14 كيلو مترًا، فضلًا عن ميناء عالمى لاستقبال اليخوت السياحية الأجنبية والمحلية.

 

وقال ولى عهد أبوظبي: "زرت أخى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى مدينة العلمين الجديدة واطلعنا على المشاريع السياحية والمبانى والمرافق الحكومية قيد الإنشاء.. الشقيقة مصر تمضى بثبات نحو مزيد من التنمية والازدهار"

 

 
 
 

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