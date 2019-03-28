صحة الإسكندرية: توحيد نظام العمل بالهندسة الطبية بالمستشفيات

صرح الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأنه جارٍ توحيد نظام العمل بأقسام الهندسة الطبية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لما فى ذلك من رفع كفاءة الأجهزة الطبية بالمستشفيات ما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن السكندرى.

وأشار فى بيان له إلى أنه تم البدء فى إجراءات موحدة لضمان عمل خطة لصيانة الأجهزة الطبية والتى تضمن اختيار مواصفات قياسية للأجهزة الطبية بالمستشفيات وعمل برنامج للصيانة الوقائية والإصلاحية لجميع الأجهزة الطبية ما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد وتقليل تكلفة صيانة الأجهزة وذلك تحت إشراف القطاع العلاجى بالمديرية.

وأوضح "أبو سليمان" أنه جارٍ تدريب جميع فنيين الصيانة بالمستشفيات على أعمال الصيانة بالأجهزة الحيوية عن طريق مهندسين مختصين وذلك لرفع كفاءة الفنيين.