شعبة المواد الغذائية : "أهلا رمضان" والمعارض السلعية تساهم فى ضبط الأسعار

كتب – إسلام سعيد

توقع عبد الفتاح حامد عضو شعبة المواد الغذائية حدوث ارتفاع فى سعر الزيوت والسمن والسكر بنسب تتراوح ما بين 2 إلى 5 % خلال الفترة القادمة، تزامنا مع تزايد الطلب عليها خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن كل كرتونة زيت قد ترتفع أسعارها حوالى 15 إلى 20 جنيه إضافة إلى تكاليف النقل.

وقال حامد لـ "اليوم السابع"، إن مشروبات رمضان والحلويات تزيد الاقبال على شراء السكر بنسبة كبيرة، لذلك متوقع تحرك طفيف فى أسعاره، مشيرا إلى أن المعارض السلعية منها "أهلا رمضان" تساهم فى ضبط الأسعار وتوافر المنتجات.

وأشار إلى أن الأرز متوفر فى الأسواق وبكميات كافية نتيجة استيراد كميات غير قليلة من الصين، كاشاف أن الحكومة ستطرح كيلو الأرز على بطاقة التموين بـ 9 جنيهات للكيلو بدءا من شهر أبريل المقبل.