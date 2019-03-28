شاهد.."مباشر قطر": العملات الرقمية طريق تميم بن حمد فى دعم الإرهابيين

كتب أيمن رمضان

أكد تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، أنه مازال تنظيم الحمدين يثبت يوماً بعد آخر أن دعم الإرهاب سياسية أساسية فى أجندته التخريبية، فبعدما كشفت دول المقاطعة العربية للعالم كافة أساليب وطرق دعم النظام القطرى للإرهاب والجماعات المتطرفة الظلامية اتجه "تميم بن حمد" الآن إلى البحث عن طرق جديدة لدعم التطرف والإرهاب من خلال إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل العملات الرقمية المدعومة بالذهب تحت مسمى "ايدينار".

وأوضح تقرير قناة المعارضة القطرية، أن هذه المنصة تعتمد فى مفهومها على أنها رمز إلكترونى قائم على أساس تبادل العملات الرقمية ،حيث يتم دعم قيمتها الأولية البالغة دينار مقابل جرام واحد من الذهب، وتابع:"جاء وتدشين هذه الفكرة على هامش منتدى الدوحة الخامس للمال الإسلامى الذى شاركت فيه تركيا وإيران".

وكشف التقرير أن النظام القطرى حاول التعتيم على الهدف من وراء إطلاق هذه المنصة لأنها تستهدف تسهيل العمليات المالية الرقمية بينما واقع الأمر يؤكد أنها بوابة لدعم الإرهاب وتمويله، مستغلاً عمل هذا النوع من العملات خارج المظلة الرقابية وصعوبة تتبعها، حيث يتم تداولها عبر صناديق وهمية بعيداً عن القواعد الرسمية.

وشدد التقرير على أن هذه المنصة تعد وسيلة آمنة لتمويل الإرهابيين وإخفاء المال القطرى الملوث الذى يصب فى جيوب المتطرفين، خاصة وأن دول المقاطعة العربية تمكنت من القضاء على التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها وبخاصة الجزء الأكبر من التمويل القطرى، وتابع:"كما تؤكد أيضاً وحدة الأهداف والطرق بين تميم بن حمد وبين الجماعات الإرهابية".