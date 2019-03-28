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سيدة تتهم صاحب حضانة باغتصاب طفلتها فى منطقة المرج

الخميس، 28 مارس 2019 12:40 م
سيدة تتهم صاحب حضانة باغتصاب طفلتها فى منطقة المرج جريمة اغتصاب الأطفال - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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اتهمت سيدة صاحب حضانة باغتصاب طفلتها داخل الحضانة بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
وتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من والدة طفلة تدعى "ريتاج"، 4 سنوات بتعرض ابنتها للاغتصاب على يد صاحب الحضانة التى تتواجد فيها. 
 
 
وقالت والدة الطفلة أن طفلتها تذهب لأحد الحضانات الخاصة على فترات متقطعة وفى المرة الأخيرة عادت الى الحضانة وبها اثار نزيف وعندما سألتها أخبرتها بأن صاحب الحضانة تلمس اجزاء حساسة من جسدها، وهتك عرضها، وباعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة وجمع التحريات وأخطر النيابة لتولى التحقيقات.
 
 

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