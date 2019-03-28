سكة حديد أسوان : تشغيل 4 قطارات إضافية لخط السد العالي - أسوان

أسوان ندى سليم

أعلن المهندس حسين الرشيدي، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، عن تشغيل قطارات ركاب إضافية لخط السد العالي _ أسوان، بداية من الاثنين 1 أبريل، بناء على توجيهات المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد.

وأوضح رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، اليوم الخميس، أنه سيتم إضافة 4 قطارات وهم قطار رقم 1030، وموعد قيامه من أسوان الساعة الخامسة مساء يصل محطة السدالعالى الساعة الخامسة والنصف، فضلا عن قطار رقم 1031 وموعد قيامه من السدالعالى الساعه السادسة مساء ويصل اسوان الساعة السادسة والنصف مساء، وقطار رقم 1032 وموعد قيامه من اسوان الساعة العاشرة والنصف ويصل السدالعالى الساعة الحادية عشر إلا ربع، وأخيرا قطار رقم 1033 وموعد قيامه من السدالعالى الساعه الحادية عشر مساءا ويصل اسوان الساعة الحادية عشر والنصف.

وأوضح الرشيدى ، أن القطارات الإضافية تستهدف توفير الخدمة لأهالي منطقة السد العالي ، ومنطقة الشيخ هارون ومنطقة كيما ومنطقة الصداقة على مدار اليوم.